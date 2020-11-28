فيديو .. مقتل شخص وإصابة 6 آخرين فى انفجار مطعم بالسعودية

جدة - نرمين السيد - وقال الدفاع المدنى السعودى، فى تغريدة نشرها على حسابه الرسمى فى "تويتر": "باشر مدنى الرياض حادث تسرب غاز فى مطعم بحى المونسية، نتج عنه وميض لحظى تسبب فى وفاة شخص من العاملين، وإصابة ستة أشخاص آخرين". وتداول مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعى مقاطع مصورة، تظهر آثار الانفجار.

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