جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "السومرية نيوز"، قال المصدر، إن عناصر من تنظيم داعش هاجموا قرية الكسرة فى ناحية النخيب، جنوب غرب الرمادى، بثلاث سيارات من نوع "بيك آب". وأضاف المصدر أن الدواعش اغتالوا شرطياً وأصابوا ثلاثة مدنيين فى القرية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل .. مقتل شرطى وإصابة 3 مدنيين فى هجوم لداعش بقرية الكسرة العراقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.