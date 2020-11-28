وزير الصحة الأردني: لن نلجأ لاستقدام أطباء من جنسيات أخرى 

قال وزير الصحة الأردني، الدكتور نذير عبيدات، السبت، إن النظام الصحي في الأردن بحاجة لإعادة نظر، مضيفا أن وزارته تسعى لتحقيق الخدمات النموذجية للمواطنين في المحافظات كافة.

وأوضح الوزير عبيدات خلال لقاء مع عدد من نواب الكرك ومدير صحتها وزيارته لمستشفى الكرك الحكومي: "الأردن يمتلك كفاءات، وليس من الممكن اللجوء لإحضار أطباء من جنسيات أخرى".

وأشار عبيدات إلى أن وزارة الصحة تسعى لحل مشكلة نقص الاختصاصات في مستشفى الكرك الحكومي والذي سيحتاجها فترة من الزمن.

وذكر أن نسبة إشغال أسرة العناية المركزة خلال الأيام الحالية في مستشفيات الأردن عموما لا تزيد عن 52%.

وقال إن التأمين الصحي الشامل، غاية مثلى ويسعى الجميع لتحقيقها.