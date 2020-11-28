المغرب يسجل 4412 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية فى المغرب، اليوم السبت، أنها سجلت خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية 4412 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ العدد الإجمالى للمصابين منذ بدء الجائحة فى البلاد 349.688، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".





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