أبوظبي.. حزمة منافع سكنية وإعفاءات بمناسبة اليوم الوطني

وجه ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد بصرف قروض سكنية وأراض ومساكن وإعفاء أسر متوفين ومتقاعدين من سداد مستحقات قروض سكنية، بمناسبة اليوم الوطني للإمارات.
وأوضحت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية أنه تنفيذاً لتوجيهات خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة أمر محمد بن زايد بصرف قروض سكنية وأراض سكنية ومساكن وإعفاء أسر متوفين ومتقاعدين من ذوي الدخل المحدود من سداد مستحقات القروض السكنية.
وتجاوزت القيمة الإجمالية لتلك القروض 7 مليارات درهم (نحو 2 مليار دولار) استفاد منها ما يزيد عن 6100 مواطن في إمارة أبوظبي، بحسب المصدر ذاته.
اعتماد الحزمة الجديدة من المنافع السكنية والإعفاءات يأتي بمناسبة احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 49، واستكمالاً للحزم السكنية لعام 2020 والتي بلغت قيمتها حوالي 15.5 مليار درهم (4.22 مليار دولار).
ويوافق اليوم الوطني للإمارات 2 ديسمبر من كل عام، وتحتفل فيه البلاد بذكرى قيام اتحادها الذي تأسس عام 1971.
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