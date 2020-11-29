ياشتائي العزيز

هاقد حل الشتاء يطرق الأبواب وهو لايعلم أننا قد إفترقنا

أتىٰ وهو يَحْمِلّ نَسَمَاتَهُ البَارِدة وفي طيَّاتها الحنين والهدوء.

لايعلم أنها ستؤلِم ذلِك الْقلبُ الذي كان يفرح

بمجيئه كُل عام.

يا شتائي العزيز في هذه المرةُ سَتَراني مُختلفة،فلاتتعجب مما سَتَرَاهُ ف هذا حالي منذ أن إنتهى فصلُكَ الأخير،فبدأت جروحي بالإلتِئَامِ لذلك أَرجو مِنّكَ كُلَّ الرَّجاء ألاَّ تسألني عَمَّا حدث لكي لاَ تَسّتَثيرَ جُرُوحي وأعودُ كَمَا كُنّتُ كَالزُجَاجِ المُحَطَمِ المَكّسُور. بقلمي:

نوير سعود الحارثي

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