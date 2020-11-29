روسيا تعترض طائرة تجسس أمريكية فوق البحر الأسود

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (السبت)، أنها سارعت إلى إرسال طائرة مقاتلة من طراز “إس يو-27″، لاعتراض طائرة استطلاع أمريكية من طراز “آر سي-135″ـ خلال تحليقها فوق المياه المحايدة في البحر الأسود.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن الوزارة أن طائرتها الحربية عادت إلى قاعدتها بعد أن ابتعدت طائرة استطلاع الأمريكية عن الحدود الروسية، وفقاً لـ”رويترز”.
ووقعت حوادث مماثلة في المنطقة عدة مرات هذا العام.
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