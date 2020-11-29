الهلال بطلاً لكأس الملك

حقق فريق الهلال لقب كأس الملك على حساب النصر، بعد الفوز عليه في المباراة النهائية بنتيجة هدفين لهدف.
وتقدم الهلال بالهدف الأول في الدقيقة 10 عن طريق اللاعب هيون سو، قبل أن يسجل المهاجم الفرنسي جوميز الهدف الثاني للهلال من ركلة جزاء في الدقيقة 42.
ومع حلول الدقيقة 71 أدرك فريق النصر هدف تضيق الفارق عن طريق اللاعب أيمن يحيى.
وبتلك النتيجة حصد فريق الهلال اللقب الثاني له بعدما توج بلقب الدوري في وقت سابق، رغم خروجه بعدها من دوري أبطال آسيا.
يذكر ان النصر لم يعرف الفوز على الهلال في كأس خادم الحرمين الشريفين، منذ استئناف المسابقة عام 2008.
وتقابل النصر والهلال 6 مرات منذ عودة كأس خادم الحرمين الشريفين عام 2008.
وحقق الهلال الفوز 3 مرات، من بينها نهائي 2015 الذي حسمه بركلات الترجيح، مقابل التعادل في 3 مناسبات.
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