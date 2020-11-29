الدفاع الأمريكية تعلن وفاة أحد طياريها فى الإمارات

جدة - نرمين السيد - وأوضح البيان الصادر عن البنتاجون اليوم، أن الكابتن كيليان ليلى 30 عامًا، توفى أمس فى حادثة مركبة غير قتالية فى قاعدة الظفرة الجوية، مشيراً إلى أن سبب الحادث قيد التحقيق.

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