أمير الرياض فيصل بن بندر .. رعى النهائي المبهج بالفرح والسرور

*الفريق الهلالي دائما في جاهزية تامة ومتكاملة ، مهما كانت الظروف والمتغيرات ، الشواهد خروجهم من آسيا بأسباب جائحة كورونا ، لم يحبطوا بل عادوا بكل همة وإصرار ورتبوا أوراقهم بكل هدوء وثبات وثقة ، عادوا لمباريات الدوري وواصلوا الانتصارات برغم الغيابات القهرية ، دخلوا اختبارا حقيقيا أمام منافسهم الحقيقي النصر ( مرتان ) الأولي بالدوري وفاز الهلال والثانية بكأس الملك وانتصر الهلال وتوج بالبطولة ، فريق جدير بالاحترام والتوقف لدى تلك النجاحات اللافتة المستمرة ، نظير عمل جبار مضني تكللت بالتوفيق المتزايد والنجاح المتصاعد .

*الفريق النصراوي لديه خامات مميزة محلية وأجنبية ، النصر قدم في المباراتين أمام المنافس التقليدي الهلال مستويات قوية عالية ولكن لم يوفق في التسجيل الذي هو الفيصل في حسم النتائج ، بالتالي يحتاج إعادة حساباتهم من ناحية الجهاز الفني ، بهدف استثمار تلك الخامات كما يجب وينبغي .

*دوري الأمير محمد بن سلمان ستبدأ الجولة ( 6 ) سيكون التنافس على أشده وفي تصاعد مستمر ، وفرق أخرى تعيش تخبطات فنية وعناصرية وتقدم مستويات متأرجحة ، بالتالي الفرق التي ستواصل حصد النقاط بشكل مستمر دون توقف ، من هنا هي التي ستكون منافسة وبقوة ، وأخرى ستهدر النقاط كثيرا ، بالتالي ستعيش المعاناة المؤلمة المعتادة ، نظرا لسوء العمل وتكرار الأخطاء والسلبيات .

*البطولة العربية التي سيلتقي بها الاتحاد والشباب والفائز منهما سيصل إلى النهائي ، الاتحاد يعيش حالة تأرجح في المستوى ، والشباب يعيش حالة مميزة ، من هنا إذا الاتحاد استمر على ذلكم التذبذب المخيف سيكون ممرا سهلا لفريق الشباب ، كلنا انتظار وترقب لذلكم اللقاء المرتقب ولمن سيكون الانتصار والتأهل .

*اعجبتني اللفتة الجميلة من إدارة نادي الهلال حينما وجهت دعوة خاصة للاعب الموهوب الخلوق / محمد الشلهوب لحضور النهائي لاسيما وإن اللاعب ساهم في انتصارات البطولة قبل النهائي ، فعلا : تكريم لافت وجميل وسيخلد للأبد .

*أي فريق يريد يواصل انتصاراته ، لأبد أن تكون خيارات التسجيل متعددة حتى يستطيع الحسم بكل الأساليب والطرق ، لآن من يعتمد على أسلوب واحد لن يستمر كثيرا ، قد يجد صعوبات كثيرة تعيقه من التقدم والانتصارات .

سبحان الله وبحمده

سبحان الله العظيم

الكاتب الرياضي/ حمزة السيد