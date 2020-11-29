مجدلانى: آن الأوان لاعتراف أوروبا بدولة فلسطين

جدة - نرمين السيد - قال وزير الشؤون الاجتماعية الفلسطينى وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلانى، إنه قد "آن الأوان الدول الاتحاد الأوروبى، خصوصا إيطاليا، للاعتراف بدولة فلسطين تمامًا كما تعترف بدولة إسرائيل، وترجمة دعمهم لحل الدولتين بشكل عملى".





وفى تصريحات لوكالة "آكى" الإيطالية للأنباء، نوه مجدلانى إلى أن كل الدول فى الاتحاد الأوروبى تدعم حل الدولتين، فلسطين وإسرائيل، وتدعم المفاوضات الفلسطينية –الإسرائيلية، وتدعم حق تقرير المصير للشعب الفلسطينى. وأكد مجدلانى أنه "أمام الدول الأوروبية، وخاصة إيطاليا، فرصة لأن تلعب دورًا رياديًا فى المنطقة من خلال الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأنه كما تعترف هذه الدول بدولة إسرائيل، فقد آن الأوان للاعتراف بالدولة الفلسطينية".

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