وزير الصحة السعودي: ما زلنا نحكم سيطرتنا على فيروس كورونا في المملكة

أكد وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، أن المملكة حققت نجاحاً كبيراً في السيطرة على فيروس كورونا. وقال الربيعة في تغريدة عبر حسابه في تويتر: "الله الحمد ما زلنا نحكم سيطرتنا على فيروس كورونا في المملكة حيث نشهد نزولاً في عدد الاصابات، وهذا نتيجة الدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهما الله ثم وعي والتزام المجتمع". وطالب الربيعة بضرورة مواصلة الالتزام لحين إعلان تعافي آخر حالة بإذن الله تعالى.

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