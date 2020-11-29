أعلن برنامج العمل عن بعد، عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء، بنظام العمل(عن بعد).

وتضمنت الوظائف :” كاتب/ــة اجور، مندوب تسويق ميداني، مسؤول تسويق، كاتب ادخال بيانات، محاسب، كاتب اداري، كاتبة ادخال بيانات، كاتب استعلامات عامة، كاتب توظيف، مأمور سنترال. للتقديم أضغط هنـــــــــا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برنامج العمل عن بعد يعلن عن وظائف شاغرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.