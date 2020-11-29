بالفيديو .. “آل الشيخ” يسجد شكراً لله بعد عودته للرياض

عاد مساء أمس المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، إلى الرياض , عقب الرحلة العلاجية في الولايات المتحدة الأمريكية.
ونشر آل الشيخ مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” , يظهر فيه لحظة نزوله من الطائرة والسجود شكراً لله , عقب وصوله للرياض.
ولاقت التغريدة رواجاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي , كما هنئوا آل الشيخ على سلامته وعودته لأرض الوطن بسلام , سائلين المولى عزوجل أن يديم عليه الصحة والعافية.
وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، قد حدد قبل أيام عدة موعدًا للاجتماع بمنسوبي الهيئة، وعودته للعمل بعد انتهاء رحلة علاجه في نيويورك.
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