حرس الحدود يطرح وظائف شاغرة للمواطنين

أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة، وترغب في التعاقد عليها وشغلها بمواطنين سعوديين (رجال)، والتقديم عليها إلكترونيًّا من يوم الثلاثاء الموافق 16/ 4/ 1442هـ حتى نهاية يوم الخميس 18/ 4/ 1442هـ؛ من خلال الرابط التالي: (https://jobs.fg.gov.sa/cjobs).

واشترطت في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، وحسن الأخلاق والسمعة، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولا يقل عمر المتقدم للوظيفة عن 21 عامًا ولا يزيد على 45 عامًا.

واشترطت أيضًا أن يكون المتقدم حاصلًا على المؤهل العلمي المطلوب ويشترط معادلة الشهادة لخريجين الجامعات من الخارج، وأن تتوفر لديه الخبرات المناسبة للوظيفة، مع ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية والكشف الطبي والاختبار العملي للوظائف التي تتطلب اختبارًا عمليًّا.

وأكدت المديرية العامة لحرس الحدود أنه سوف يتم استبعاد المرشحين غير المطابقين للبيانات المطلوبة.