صرح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى الفيديو المتداول الذي يظهر فيه شخص يتباهى بسلاح ناري أثناء تجوله بمركبته في طريق عام بمحافظة الأفلاج، وإطلاق أعيرة نارية في الهواء داخل أحد الأحياء السكنية، معرّضًا حياة الآخرين للخطر ودون مسؤولية منه بعواقب الأمور، وتوثيقه لتلك الجريمة ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية -بفضل الله- من تحديد هويته والقبض عليه؛ وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقه، لإحالته إلى فرع النيابة العامة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القبض على مطلق النار في الهواء داخل أحد الأحياء السكنية بالأفلاج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.