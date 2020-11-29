“تعليم عسير” يطلق برامج إثرائية لمشرفي ومعلمي الرياضيات

برامج إثرائية لمشرفي ومعلمي الرياضيات بتعليم عسير

أطلقت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ممثلة في قسم الرياضيات بإدارة الإشراف التربوي، سلسلة من اللقاءات والبرامج لدعم العملية التعليمية عن بعد.

وأوضح مدير إدارة الإشراف محمد آل طارش أن اللقاءات تستهدف مشرفي ومشرفات ومعلمي ومعلمات المادة، لتعزيز وتطوير مهاراتهم وإثراء خبراتهم.

وتتضمن “معالجه الفاقد التعليمي في الرياضيات، و”استخدام مايكروسوفت وايت بورد في التيمز وطرق تفعيلها”، من تقديم المشرف التربوي بمكتب التعليم بوسط أبها مبارك العبيدي ، وبرنامج “استخدام دفتر الملاحظات (one note) في التدريس”.

تحت تقديم المشرف التربوي بقسم الرياضيات في مكتب التعليم بخميس مشيط منصور آل منصور، لافتا إلى أن اللقاءات تستمر حتى الأربعاء المقبل وتقدم من الساعة الثامنة مساء وحتى العاشرة مساء.