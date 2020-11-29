الاستخبارات العراقية: القبض على اثنين من الإرهابيين فى كركوك

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، اليوم الأحد، قالت وكالة الاستخبارات والتحقيقات العراقية، اليوم الأحد، إن "مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات كركوك فى وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين وفق أحكام الإرهاب لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية".

ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية، أكدت الاستخبارات العراقية أنه "خلال التحقيقات الأولية معهما اعترفًا بتقديم معلومات لعصابات داعش عن أسماء ومواقع الأجهزة الأمنية وحركاتهم"، مبينةً أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما لإكمال أوراقهما التحقيقية".ِ