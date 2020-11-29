بسبب ارتفاع إصابات كورونا.. فلسطين تغلق قريتين بمحافظتى نابلس وبيت لحم

جدة - نرمين السيد - وقال رمضان- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن قرار الإغلاق يأتى عقب تسجيل 43 إصابة بفيروس كورونا فى القرية خلال الـ48 ساعة الماضية. وفى سياق متصل، قرر محافظة بيت لحم أيضا كامل حميد، إغلاق مقر بلدية زعترة شرق بيت لحم لمدة ثلاثة أيام حتى مساء الثلاثاء المقبل، نظرا لظهور إصابات بكورونا ومخالطين فيها.

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