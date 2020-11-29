إصابات كورونا فى عمان تتخطى 123 ألفا

جدة - نرمين السيد - وبحسب الوزارة، فأن إجمالى عدد المتعافين بلغ 114 ألفًا و963 حالة تعافٍ، بينما بلغ عدد المتواجدين بالمستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية 21 حالة ليصل الإجمالى إلى 218 حالة، كما أن هناك 107 حالات بالعناية المركزة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضى.