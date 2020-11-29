الدوائية السعودية تتعاقد مع كيور فاك الألمانية لتوفير لقاح آمن لكورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو الدوائية"، اليوم الأحد، توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة كيور فاك "CureVac" الألمانية، الرائدة فى البحوث الطبية الحيوية، لأجل توفير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد فى المملكة.





وفى بيان نشره موقع سوق الأسهم السعودى "تداول"، اليوم الأحد، قالت شركة الصناعات الدوائية فى المملكة، إنه بموجب مذكرة التفاهم، ستقوم بالتقدم للحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء لجميع المتطلبات التنظيمية المتعلقة بتسجيل وتوريد وتوزيع اللقاح ومن ثم الاتفاق النهائى على البنود التجارية.

وأوضحت الشركة، أن مذكرة التفاهم شملت إمكانية توسيع حقوق التوريد والتوزيع لاحقًا ليشمل أيضًا الإمارات العربية المتحدة، والكويت، والبحرين وسلطنة عمان.

وأضافت، أن اللقاح يتميز بظروفه التخزينية الروتينية "8-2" درجة مئوية، مما يسهل عملية النقل والتخزين، وذلك فى ظل مخاوف التخزين الخاصة بلقاح شركة فايزر الأمريكية المضاد لفيروس كورونا، والذى يحتاج إلى درجات حرارة أقل من 70 درجة تحت الصفر.

وبحسب البيان، فإن شركة كيور فاك الألمانية قد أجرت دراسات سريرية ناجحة فى المرحلة الأولى ومرحلة الجرعات السريرية، وحصلت على نتائج داعمة لاستكمال المرحلة الثالثة من الدراسات السريرية، على أن يتم تقديم ملف التسجيل إلى وكالة الأدوية الأوروبية خلال الربع الأول من العام المقبل طبقا لمخطط الشركة.