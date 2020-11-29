الإمارات تعلن إنشاء مجلس للأمن السيبرانى

جدة - نرمين السيد - أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، عن إنشاء مجلس للأمن السيبرانى، يهدف إلى إعداد سياسات وتشريعات لتعزيز الأمن السيبرانى فى البلاد، ورفع جاهزية كافة القطاعات للاستجابة، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".





وجاء الإعلان خلال ترؤس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء بقصر الوطن فى العاصمة الإماراتية أبوظبى. وكتب الشيخ محمد بن راشد فى تغريدة على حسابه فى تويتر: "اعتمدنا فى جلسة مجلس الوزراء إنشاء مجلس للأمن السيبرانى فى الدولة، يختص بإعداد سياسات وتشريعات لتعزيز الأمن السيبرانى ورفع جاهزية كافة القطاعات للاستجابة، أمن الوطن اليوم فى الفضاء الرقمى لا يقل عن أهمية أمنه فى الفضاء الجغرافى". إلى جانب ذلك، اعتمد المجلس تشكيل فريق الإعلام الوطنى، ويضم كافة الفاعلين والمؤثرين فى المشهد الإعلامى فى الدولة، بهدف تقديم رؤيتهم لتطوير الإعلام الإماراتى. وختم الشيخ محمد بن راشد تغريداته بالقول، إنه تم خلال الاجتماع، اعتماد الجيل الجديد من جوازات السفر الإماراتية وبطاقات الهوية الوطنية، التى تتمتع بـ"تصميم جديد، وميزات أمان أكثر، وميزات رقمية ذكية جديدة"، مشيرا إلى أنه "سيتم استبدال الجوازات والبطاقات الحالية تدريجيا".

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