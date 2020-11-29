السعودية تعلن وقف نشر الإحصاءات اليومية بشأن كورونا

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، عن اعتمادها آلية جديدة لنشر آخر مستجدات تفشي فيروس كورونا في المملكة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي، أن "الآلية الجديدة تقضي بالإعلان عن مستجدات تفشي الفيروس في المملكة من خلال خريطة الإصابات الأسبوعية، بدلا عن التقارير اليومية".

وأشار العبد العالي إلى "استقرار معدل الإصابات الجديدة بكورونا في المملكة خلال الأسبوع الماضي، مشيرا إلى الوقت نفسه إلى تذبذب عدد الإصابات في تبوك.

وأكد أن "التقيد بالاشتراطات الصحية يمثل السبب الرئيسي لتراجع معدل حالات كورونا في المملكة".

وأضاف أنه"في هذه الخريطة سيتم متابعة ورصد عدد الحالات المصابة في أسبوع كامل".

وتابع "ثم سيتم مقارنة الأعداد بين هذا الأسبوع والذي قبله، وبالتالي سيكون هناك مقارنة بين أسبوعين، ومعرفة إذا كان في تحسن".

وواصل: "إذا كان في إنحسار لعدد الحالات سيظهر ذلك على الخريطة باللون الأخضر، وإذا كان في ارتفاع سينعكس ذلك باللون الأحمر".

ولفت إلى أن ذلك سيعطي مؤشر حول الإلتزام بالإجراءات الاحترازية أو لا ما يعطي علامات مبكرة، تعطي جرس إنذار للجميع للقيام بواجباتهم سواء كانوا أفراد أو مجتمع".