ملك الأردن والرئيس محمود عباس يبحثان تطورات القضية الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أكد العاهل الأردنى على موقف المملكة الثابت من دعم القضية الفلسطينية ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطينى.

من جانبه، أكد الرئيس الفلسطينى، أن المواقف الأردنية الداعمة وآخرها تأكيد الملك على مركزية القضية الفلسطينية، وأهمية الاستمرار بالسعى نحو تحقيق السلام العادل والشامل، تؤكد عمق العلاقات بين القيادتين والشعبين الشقيقين.

وأكد عاهل الأردن فى رسالة بعث بها إلى رئيس "لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطينى" شيخ نيانغ، بمناسبة يوم التضامن العالمى مع الشعب الفلسطينى، الذى يصادف غدا الأحد 29 نوفمبر، أكد على "مركزية القضية الفلسطينية، وأهمية الاستمرار بالسعى نحو تحقيق السلام العادل والشامل الذى تقبله الشعوب والمرتكز على القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية".