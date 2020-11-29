الجيش اللبناني يعلن تحرير مخطوفَين في جرود الهرمل وتوقيف الخاطفَين 

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، تحرير مخطوفَين اثنين في منطقة جرود الهرمل بشمال شرق البلاد، وتوقيف الخاطفَين، أحدهما مطلوب بتهم سرقة سيارات.

وقالت قيادة الجيش في بيان أن "دورية من ​مديرية المخابرات​ تمكنت بتاريخ اليوم في ​جرود الهرمل​ من تحرير مخطوفَين (ه.غ) وزوجته الفلسطينية (س. أ)، وهما بصحة جيدة، وأوقفت الخاطفَين وهما (ح.ن) و (ن.ه) المطلوب بموجب عدة وثائق ​تأليف​ عصابات وسرقة سيارات".

من جهة أخرى أوقفت مديرية المخابرات المدعو (أ.ق)، وهو أحد متزعمي عصابة سرقة سيارات تعمد بعد سرقتها إلى نقلها من ​لبنان​ إلى ​سوريا​.

وقد تمكنت الدورية من استعادة 5 سيارات كانت قد سرقت الأسبوع الماضي، فيما باشرت الأجهزة المعنية التحقيق مع الموقوفين بإشراف ​القضاء​.