البرلمان الليبى يدعو لعقد جلسة خاصة لمناقشة مخرجات الحوار السياسى

جدة - نرمين السيد - دعت رئاسة مجلس النواب الليبى، اليوم الأحد، إلى عقد جلسة خاصة للبرلمان استجابة لدعوات أعضائه المجتمعين فى اللقاء التشاورى الذى انعقد بمدينة طنجة فى المغرب، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وطلبت رئاسة البرلمان الليبى من اللجنة العسكرية 5+5 الخاصة بالمسار الأمنى والعسكرى، تحديد المدينة الأنسب لعقد هذه الجلسة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان أمن وسلامة النواب. وقالت رئاسة المجلس فى بيان، إن "جدول أعمال الجلسة يتضمن مناقشة مخرجات الحوار السياسى بما لا يتعارض مع الإعلان الدستورى وتعديلاته الأحد عشر، وتشكيل لجنة إعداد مقترح توافقى لتعديل النظام الداخلى".

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