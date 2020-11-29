داعش يتبنى الهجوم على مصفاة الصينية شمال العراق

جدة - نرمين السيد - وقال مسؤولان بمصفاة الصينية بشمال العراق إن السلطات أوقفت العمليات فى المصفاة الصغيرة بعد إصابة صهريج لتخزين الوقود بصاروخين مما تسبب فى إشعال حريق، فى وقت سابق اليوم الأحد.
وأضاف المسؤولان أن وقف العمليات فى المصفاة، التى تبلغ طاقتها التكريرية 30 ألف برميل يوميا، جاء بعد امتداد الحريق إلى شبكة قريبة لأنابيب النفط.
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