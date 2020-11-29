أبو الغيط يبحث مع الرئيس الفلسطينى تطورات القضية الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - بحث أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مساء اليوم الثلاثاء مع الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين تطورات القضية الفلسطينية فى أعقاب التطورات الاخيرة التى حدثت وتداعياتها، وفى مقدمتها نتائج الانتخابات الامريكية.





وقال مصدر مسؤول بالامانة العامة للجامعة العربية، إن الأمين العام حرص خلال اللقاء -الأول منذ انتشار جائحة كورونا فى فبراير الماضى- على الاستماع إلى تقييم الرئيس عباس بشأن موضوعات إعادة العلاقات مع إسرائيل وملف المصالحة الوطنية الفلسطينية وتأثير الأوضاع الإقليمية على القضية الفلسطينية.

وأضاف أن أبو الغيط أكد للرئيس الفلسطينى أن الجامعة العربية، كانت وستظل داعمة بلا حدود لنضال الشعب الفلسطينى وصموده لاستعادة حقوقه المشروعة وتحقيق السلام القائم على العدل، وخروج الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس وعاصمتها القدس الشرقية إلى النور.

وأوضح المصدر أن اللقاء شهد أيضا تقييماً للوضع فى ظل نتائج الانتخابات الأمريكية ووجود إدارة جديدة من شأنها فتح المجال أمام استعادة الولايات المتحدة لدور أكثر نشاطاً وإيجابية للسعى نحو تنفيذ حل الدولتين استناداً إلى المرجعيات الدولية المعتمدة والاتفاقات الموقعة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى.