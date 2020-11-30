قصف مكثف للقوات التركية على ريف بلدة عين عيسى فى سوريا

جدة - نرمين السيد - وأعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان، فى 26 أكتوبر الماضى، مقتل 15 مسلحا وإصابة العشرات فى صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء قصف جوى روسى على معسكر شمال غربى إدلب. وكانت القوات التركية قصفت فى وقت سابق منطقة جبل "قرقوزاق" فى ريف حلب الشرقى، حيث استهدفت مواقع فى اللواء الثانى التابع لـ"مجلس منبج العسكرى"، كما قصفت قرى "سموقية وتل مضيق وسد الشهباء" ضمن مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالى.

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