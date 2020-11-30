خليفة بن زايد فى ذكرى الثلاثين من نوفمبر: ستظل دماء شهدائنا أوسمة فخر

جدة - نرمين السيد - هنأ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، بلاده بمناسبة يوم الشهيد، قائلا: يوم الثلاثين من نوفمبر، مناسبة وطنية لإعلاء قيم التضحية والفداء، وهو يوم فخر وزهو و عزة و شموخ، وفق ما نشرت "وام" الرسمية.





وقال رئيس الدولة فى كلمة وجهها عبر "مجلة درع الوطن": "ستظل دماء شهدائنا أوسمة فخر تزدان بها صدورنا وصدور أبنائنا وأحفادنا، ومنارات تضيء الطريق ونحن نشارك فى صنع الخمسين سنة المقبلة من مسيرة دولتنا الاتحادية، وسيظل أبناؤهم وذووهم أمانة فى أعناقنا، يتعهدهم الوطن بالتقدير والحب، وتتولاهم الدولة بالعناية والرعاية". وأضاف: "أن الشهادة، على مر الأزمان، كانت وستظل هى ذروة الإقدام، وقمة التضحية، وأرقى منازل الشرف، وأرفع درجات التعبير عن الولاء و الانتماء للوطن، وسنظل، شعبا وقيادة، نتذكر بالتقدير والعرفان أبناءنا الذين جادوا بالأرواح والدماء، فى ميادين الحق والواجب وساحات الفداء دفاعا عن دولة الاتحاد، وصونا لسيادتها، وحماية لإنجازاتها، ولتظل راية الإمارات عالية خفاقة، ورمزا للقوة والعزة والمنعة".

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