مقتل 7 بينهم ضابط بالمخابرات الأمريكية فى هجوم حركة الشباب بالصومال

جدة - نرمين السيد - ارتفع عدد ضحايا الهجوم الإرهابى الذى نفذته حركة الشباب الصومالية المرتبطة بتنظيم القاعدة، أمس السبت، إلى 7 قتلى وإصابة 8 آخرين، بالإضافاة لمقتل ضابط كبير فى المخابرات الأمريكية، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك".





وأكد المتحدث باسم الحكومة الصومالية، صلاح عمر حسن، أن "عدد ضحايا التفجير ارتفع إلى 7 قتلى وإصابة 8 آخرين"، واصفا الهجوم "بالشنيع"، بحسب موقع قناة "218" المحلية. ووقع الهجوم بعد ساعات من زيارة القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكى، كريستوفر ميلر، الجمعة الماضية، لمقديشو بهدف لقاء السفير الأمريكى وجنود بلاده. وأعلنت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابى مسؤوليتها عن هذا التفجير الإرهابى. وأفادت وسائل إعلام أمريكية، كما نقلت قناة "218" الصومالية، بمقتل أحد ضباط المخابرات الأمريكية المخضرمين فى الصومال، نقلا عن ضباط محليين وسابقين، أكدوا أن هوية الضابط سرية، وملابسات القتل غامضة. وأعلن البنتاجون أن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكى، كريستوفر ميللر، قام بزيارة غير معلنة للصومال، أول أمس الجمعة، ليصبح أول وزير دفاع أمريكى يزور البلاد.

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