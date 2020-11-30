الشمري : لا يحق لشركات الإيجار المنتهي بالتمليك سحب السيارة

الخليج – ياسر الحبيشي : أكد المحامي عمر الشمري، بأن النظام لا يعطي الحق لشركات تمويل التأجير المنتهي بالتمليك في سحب السيارة إلا بوجود بند في العقد ينص على ذلك، على أن يتم ذلك عن طريق وزارة الداخلية.

وأضاف الشمري , بأن الضوابط التي تحدد العلاقة بين الشركات الممولة في نشاط الإيجار التمويلي والعملاء، هي التي تحكم عملية سحب السيارة من عدمه، والتي بالضرورة يجب أن تكون متوافقة مع نظام الإيجار التمويلي.

وأشار المحامي الشمري خلال لقائه على قناة الإخبارية , بأن العلاقة بين المؤجر والمستأجر يحكمها أمران، الأول، هو أن السيارة المؤجرة، تعطي الحق للمستأجر في الاستفادة بها والانتفاع بها طيلة فترة الإيجار مع الوعد بالتملك عند وفائه بالدفعة الأخيرة، والثاني هو أن العين المؤجرة ملك للمؤجر وله الحق في استردادها متى ما خالف المستأجر بنود العقد، والتي من بينها التخلف عن السداد لعدة أشهر.

وحول سحب السيارة بحال التخلف عن السداد , نوه الشمري بأنه لا بد بأن يكون هناك نص في العقد على ذلك , ويتم تحت إشراف الجهات المعنية بوزارة الداخلية، ناصحا الجميع بقراءة بنود العقود جيدا قبل التوقيع عليه، والمفاضلة بين البنوك في مهلة التخلف عن السداد، مشيرا إلى أن الشركات التي تعطي مدة أطول تكون هي الأفضل.

وأشار إلى أنه في حال قامت شركة التمويل بسحب السيارة من العميل دون إبلاغ الجهات الأمنية، نصح المتضرر أن يقوم بالتأكد من عدم وجود أمر قضائي بسحب السيارة في بوابة “ناجز”، إضافة إلى عدم وجود تعميم على السيارة في “أبشر”، وبعد ذلك يسجل شكوى عبر ساما تهتم بالأمر الذي حدث، وخلال 5 أيام الشركة مجبرة أن ترد وتنهي شكواه.