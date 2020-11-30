اشتيه يدعو لاستخلاص العبر من عملية سلام فاشلة خلال 29 عاما

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتيه، انفتاح القيادة الفلسطينية على العودة لمسار سياسى يكون على أساس مرجعية واضحة مستندة إلى القانون الدولى، ومع الأخذ بالدروس والعبر التى أدت لفشل العملية السياسية خلال السنوات الـ29 الماضية.





وقال، فى تصريح له خلال لقائه وزير الخارجية السويسرى اجنازيو كاسيس، فى رام الله، إن إسرائيل تفرض أمرا واقعا متدهورا من خلال التوسع الاستيطانى، والاستيلاء على الأراضى وحصار غزة وعزل القدس، وانتهاك القانون الدولى. ودعا "اشتيه" دول العالم إلى "منع هذا الأمر والدفع لإنهاء الاحتلال"، مطالبا سويسرا بحماية حل الدولتين من خلال الاعتراف بفلسطين، والانخراط فى خلق مسار سياسى جدى وحقيقى على أساس القانون الدولى والقرارات الأممية لكسر الأمر الواقع.

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