وزير الداخلة الموريتانى يؤكد تراجع معدل الجريمة فى بلاده

جدة - نرمين السيد - وأوضح الوزيرفى تصريحات نشرتها صحيفة "الشعب" الرسمية اليوم الإثنين، أن الانخفاض المسجل كبير من حيث الأرقام، وهو 20 إلى 30 %، ويصل أحيانًا إلى 55 و62 % حسب الحالة.

وقال وزير الداخلية الموريتانى: "إن هذا التراجع يعزى إلى فعالية عمل القوات الأمنية، وتحسّن الأداء بشكل ملحوظ على مستوى الوقاية من الجرائم من خلال البحث والتوقيف واعتقال مرتكبى الجرائم".

وأشار إلى أنه طيلة الأشهر الثمانية الماضية، لم يُسجل أى عمل إجرامى ضد مجهول، معربًا عن فخره بالنتائج التى حققتها القوات الأمنية فى مثل هذا الوقت القصير.

وأضاف الوزير أنهم يعتمدون استراتيجية متدرجة للارتقاء بالبلاد إلى المعايير الدولية لمعدل وكلاء الأمن لكل فرد، والاستفادة من الإمكانات الهائلة التى توفرها التقنيات الجديدة.

وتابع أنه فى هذا السياق أنشأ المركز العملياتى لأمن نواكشوط، ويهدف إلى التنسيق الجيد بين جميع الهيئات المعنية بالأمن مع احترام قيادتها وطريقة عملها.

وبيَّن الوزير أن المركز يعمل على عدة مهام مرحلية، تبدأ بجمع المعلومات واكتشاف الحوادث ومركزة البيانات الجغرافية المحلية، ثم العمل على تحليل البيانات لتوليد التنبيهات اللازمة المتعلقة بالأشخاص والمركبات وكذلك الكشف عن المواقف غير الطبيعية على أساس الارتباط بين عدة مصادر للبيانات، كما يعمل على اتخاذ القرار بناءً على استخبارات ومعلومات سريعة.