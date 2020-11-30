مقترح بـ«الشورى» لإعادة تأهيل الموانئ التاريخية وتحويلها إلى تجارية

طالب مجلس الشورى خلال جلسة الاعتيادية أمس الأحد الهيئة العامة للموانئ بإعادة تأهيل المرافئ التاريخية وتحويلها إلى تجارية
وأكد المجلس أن هذا المقترح حال الموافقة عليه سيسهم في نقل البضائع والركاب بين بعضها البعض وبين الموانئ الحالية، ما ينشط النقل البحري الداخلي بالمشاركة مع القطاع الخاص وفقا لنظام (BOT) – وفقاً لـ”عكاظ”-.
وأوضح المجلس أن من هذه الموانئ التاريخية ميناء محافظة الوجه الذي يُعد أحد أقدم الموانئ الطبيعية على ساحل البحر الأحمر قبل ظهور الإسلام وبعده.
ومن جانبه قال مدير جمرك الوجه سابقا عبدالقادر سحلي إن الحركة التجارية في تلك الفترة كانت نشطة بورود البواخر القادمة من اليونان والمحملة بأطنان من أكياس الأسمنت، مع تصدير الأسماك إلى موانئ جمهورية مصر العربية.
كما أنه وفي فترة سبقت كان يصدر كل من السمن والفحم والأغنام، في وقت كانت فيه أنشطة التجارة الداخلية تقتصر على ميناءي جدة وجازان.
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