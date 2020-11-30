وظائف شاغرة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة

كشفت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر 36 وظيفة صحية بحفر الباطن والرياض والطائف ووادي الدواسر.

وأوضحت أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: صيدلي إكلينيكي (وظيفتان): درجة الماجستير في تخصص (الصيدلة الإكلينيكية)، إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً)، بينما مكان العمل (مستشفى القوات المسلحة بحفر الباطن).

ويأتي ذلك بالإضافة إلى: صيدلي (العدد 8 وظائف): درجة البكالوريوس في تخصص (الصيدلة)، إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً)، مكان العمل (مستشفى القوات المسلحة بحفر الباطن)؛ فضلًا عن ممرض قانوني (العدد 17 وظيفة): دبلوم تمريض، لا يُشترط خبرة سابقة، مكان العمل (مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض).

وتحتاج إلى أخصائي علاج تنفسي (العدد 3 وظائف): درجة البكالوريوس في العلاج التنفسي، شهادة دعم الحياة الأساسية (BLS)، مكان العمل (مستشفى القوات المسلحة بالهدا)، إلى جانب أخصائي مختبرات طبية (العدد 3 وظائف): درجة البكالوريوس في التخصص، خبرة لا تقل عن 3 سنوات، مكان العمل (مستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر).

وأضافت: أخصائية علاج تنفسي بالرعاية المنزلية: درجة البكالوريوس في العلاج التنفسي، شهادة دعم الحياة الأساسية (BLS)، مكان العمل (مستشفيات القوات المسلحة بالطائف)، وأخصائي علاج تنفسي (وظيفتان): درجة البكالوريوس في الرعاية التنفسية، العلاج التنفسي، العناية التنفسية، خبرة لا تقل عن سنتين، مكان العمل مستشفى الأمير منصور العسكري بالطائف).

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1442/04/14هـ الموافق 2020/11/29م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، من خلال الرابط التالي:

1- صيدلي إكلينيكي (وظيفتان): من هنــــــــــــا.

2- صيدلي (العدد 8 وظائف): من هنــــــــــــا.

3- ممرض قانوني (العدد 17 وظيفة): من هنــــــــــــا.

4- أخصائي علاج تنفسي (العدد 3 وظائف): من هنــــــــــــا.

5- أخصائي مختبرات طبية (العدد 3 وظائف): من هنــــــــــــا.

6- أخصائية علاج تنفسي بالرعاية المنزلية: من هنــــــــــــا.

7- أخصائي علاج تنفسي (وظيفتان): من هنــــــــــــا.