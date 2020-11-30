السودان: الحكومة المقبلة تضم 25-26 وزيرا

جدة - نرمين السيد - وقال حمدوك، فى مقابلة مع التلفزيون السودانى الرسمى، إنه سيتم الفصل بين الوزارات مثل وزارة التجارة والصناعة، التى ستصبح وزارتين منفصلتين، وكذلك بالنسبة لوزارتى "العمل والتنمية الاجتماعية"، و"الطاقة والتعدين".
وأكد على أن "التشكيل الوزارى الجديد سيكون أكثر فعالية ويتجنب الترهل الإدارى"، دون الإشارة لموعد الإعلان عن هذا التشكيل.
يشار إلى أن تشكيل الحكومة الحالية، التي تضم 21 وزيرا، جاء بموجب "وثيقة دستورية"، خاصة بالمرحلة الانتقالية، تم توقيعها في أغسطس 2019، بين المجلس العسكرى، و"قوى إعلان الحرية والتغيير".
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