عاجل.. الطيران الحربى الإسرائيلى يحلق فى أجواء بيروت وصيدا

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أنه قبل حوالى أسبوع، نفذت القوات الجوية الإسرائيلية غارات وهمية وبشكل مكثف فوق بعض القرى فى جنوب لبنان، اسفرت عن حالة من الهلع بين المدنيين، نتيجة للأصوات التى تشابه الانفجارات.

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