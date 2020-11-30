الصحة العالمية: وفيات الملاريا فى افريقيا ستتجاوز مثيلاتها بكوفيد-19

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، إن الوفيات الناجمة عن الملاريا في إفريقيا بجنوب الصحراء، ستتجاوز بكثير تلك الناتجة عن الإصابة بكوفيد-19 .
وأوضح بيدرو ألونسو، مدير برنامج الملاريا في المنظمة للصحفيين أن: "تقديراتنا التي تستند إلى مستوى تعطل الخدمات بسبب كوفيد-19.. تشير إلى أنه ستكون هناك زيادة في وفيات الملاريا إلى ما بين 20 ألفا و100 ألف في إفريقيا جنوب الصحراء، معظمهم من الأطفال الصغار".
وأضاف: "ومن المرجح جدا أن تكون الوفيات بالملاريا أكبر من الوفيات المباشرة الناجمة عن كورونا".
وخلص التقرير إلى أن عام 2019 شهد 229 مليون حالة إصابة بالملاريا، وقال إنه على الرغم من التحديات غير المسبوقة لجائحة كوفيد-19، فإن الكثير من البلدان في أنحاء العالم كافحت بشدة للحد من انتشار مرض الملاريا.
وأضاف أن "النجاح على المدى الطويل في الوصول إلى عالم خال من الملاريا في غضون جيل لا يمكن تأكيده".
وتكافح بعض الدول الإفريقية الأكثر تضررا من الملاريا لإحراز تقدم ملحوظ في هذا المجال منذ عام 2016.
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