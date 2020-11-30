اليوم.. انطلاق الجولة الرابعة من محادثات السلام السورية فى جنيف

جدة - نرمين السيد - قال بيدرسون، إن الجولة الرابعة من المحادثات بين الأطراف السورية التى تستضيفها الأمم المتحدة في جنيف، يمكن أن تشكل فرصة "للتركيز بشكل أكبر" على إيجاد حل سياسى سلمى لإنهاء ما يقرب من عقد من الصراع.

وكان بيدرسون، قد أوضح فى مؤتمر صحفى عقده فى جنيف أمس الأحد، أنه بعد مناقشات ولقاءات مع الوفود المشاركة ومع السلطات السويسرية ومنها الصحية بات بمقدورنا بدء اجتماع.