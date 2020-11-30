التحالف العربى: ميليشيا الحوثى أطلقت صاروخا باليستيا سقط فى صنعاء

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف العربى، العميد الركن تركى المالكى، أن ميليشيا الحوثى الإرهابية أطلقت صباح اليوم الإثنين، صاروخاً باليستياً من محافظة عمران سقط بعد إطلاقه داخل الأراضى اليمنية فى محافظة صعدة.





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