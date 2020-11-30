أعلن مكتب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن عن إصابته بالتواء في كاحل قدمه، جراء انزلاقه أثناء لعبه مع كلبه.
وأشار المكتب إلى أنه من المحتمل، أن يضطر بايدن إلى ارتداء حذاء خاص لعدة أسابيع، حتى يستطيع أداء مهامه بتشكيل إدارته الجديدة.
بدوره، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تمنياته بالشفاء العاجل لبايدن، بعد تعرضه للإصابة في قدمه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة بايدن في قدمه.. وترامب يتمنى له الشفاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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