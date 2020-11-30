 تأجيل محادثات الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان 

جدة - نرمين السيد - وقال المصدر اللبنانى، إن الوسطاء الأمريكيين الذين أبلغوا الجانب اللبنانى بالتأجيل سيجرون اتصالات ثنائية مع الجانبين. وبدأت إسرائيل ولبنان المفاوضات فى أكتوبر الماضى، باجتماع وفدين من البلدين فى قاعدة للأمم المتحدة فى محاولة لحل نزاع بشأن حدودهما البحرية والذى أعاق التنقيب عن النفط والغاز فى المنطقة التى يحتمل أن تكون غنية بالغاز.

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