إصابات كورونا فى عمان تتخطى 123 ألفا

جدة - نرمين السيد - وبحسب الوزارة، فأن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 115 ألفا و216 شخصا، بنسبة شفاء بلغت 93.1%.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضى.