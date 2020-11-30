أقل سعر للذهب في 4 سنوات

أقل سعر للذهب في 4 سنواتانخفض سعر الذهب اليوم الاثنين، متجهاً لتسجيل أسوأ أداء شهري في 4 سنوات، إذ حفز تفاؤل بشأن انتعاش اقتصادي مدفوع بنجاح اللقاح ضد كورونا، المستثمرين على شراء أصول تقليدية عالية المخاطر.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" فقد انخفض الذهب في المعاملات الفورية نحو واحد في المائة إلى 1771.22 دولار للأونصة، بحلول الساعة 04:52 بتوقيت غرينيتش، ليهبط 5.7 في المائة منذ بداية الشهر الجاري، في أكبر تراجع منذ نوفمبر 2016.

فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 في المائة إلى 1775 دولارا للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 2.9 في المائة إلى 22.03 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 0.5 في المائة إلى 959.13 دولار للأونصة، وانخفض البلاديوم 0.2 في المائة إلى 2420.36 دولار للأونصة.