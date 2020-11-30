اختتام منتدى ”المساواة والقيادات النسائية الرياضية” الدولي الافتراضي باستضافة اللجنة الأولمبية السعودية

اختتم منتدى "المساواة والقيادات النسائية في المنظمات الرياضية" الدولي الافتراضي باستضافة اللجنة الأولمبية السعودية بإقامة 7 ‏جلسات حصدت ما يقارب الـ120 ألف مشاهدة على البث المباشر في حساب اللجنة الأولمبية العربية ‏السعودية.‏

وذكرت عضو مجلس اللجنة الأولمبية العربية السعودية أضواء العريفي في جلسة "القيادات ‏النسائية في المنظمات الرياضية" أن رحلتها الرياضية بدأت بأحلام صغيرة بممارسة الرياضة مع ‏أصدقائها، وعلى إثرها أنشأت أول فريق رياضي نسائي سعودي في المملكة عام 2006م، بمشاركة ‏الكثير من السيدات السعوديات، مشيرة إلى أن المملكة من خلال رؤية 2030 تمهد الطريق للكثير ‏من الفتيات لتحقيق طموحاتهن سواءً على المستوى الرياضي أو الشخصي.‏

وفي جلسة "تجربتي مع التايكوندو" كشفت عضو لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية ميريام ‏بافريل أنها مارست الكثير من الرياضات المختلفة بداية من السادسة من عمرها، وكانت تتدرب ‏لمدة 4 ساعات في اليوم حينما كانت في عمر الـ15 سنة، وهو الأمر الذي ساعدها لتصبح بطلة ‏أولمبية في فترات لاحقة من حياتها.‏

وأكد مدير خدمات النقل التلفزيوني بالاتحاد الدولي للتايكوندو الدكتور جون كولن أن توجيهات ‏اللجنة الأولمبية الدولية شددت على أن يكون هناك تغطية إعلامية متساوية بين الجنسين خلال ‏المنافسات وبعدها، إضافة إلى المساواة في التوظيف والرواتب والفرص العملية الممنوحة للرياضيين ‏ما بعد الاعتزال.‏

وفي جلسة "اللاعبات في تايكوندو البارالمبية" قالت ليزا جينسينج: حاولت التأهل لأولمبياد أثينا ‏‏2004م كلاعبة مكتملة الأطراف والحواس، وفي عام 2007 تم تشخص يدها اليسرى بالسرطان، ‏ومع الرحلة العلاجية المتواصلة توصل الأطباء إلى ضرورة بترها عام 2012م، مضيفة أن طموحها ‏الرياضي لم يتوقف بذهاب يدها، بل واصلت شغفها الرياضي إلى أن انتهى الأمر بها أن تصبح بطلة ‏العالم لتايكوندو البارالمبية لأربع مرات. ‏

وكشفت رئيسة لجنة الرياضة للجميع بالاتحاد الدولي للتايكوندو سارة ستيفنسون في جلسة "تمكين ‏المرأة في الاتحاد الدولي للتايكوندو" أن اللعبة لم تكن ناجحة في المملكة المتحدة في فترة الثمانينات ‏والتسعينات الميلادية، ومع التدريب والتطوير المستمر والصبر أصبحت أول بطلة بريطانية في ‏التايكوندو بعمر الـ18 عاما تحصل على الميدالية الأولمبية.‏

من جانبه وجه رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو الدكتور تشوي تشونغ وون شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة ‏الأولمبية العربية السعودية على استضافة الأولمبية ‏السعودية للمنتدى، واصفاً فعالياته بالناجحة ‏والمتنوعة.‏

وقال تشونغ وون في خطاب لرئيس الأولمبية السعودية: "لقد تلقينا إشادت رائعة بالمنتدى، ‏ليس فقط بالعروض الملهمة التي قدمناها، بل من المتحدثين والجوانب التي شهدها المنتدى، ‏بفضل الدعم الرائع الذي قدمه فريق العمل من خلال الاستعدادات قبل المنتدى وخلاله وبعده"، ‏مشيراً إلى الإعجاب الكبير من ممثلي اللجنة الأولمبية الدولية لمخرجات المنتدى التي من أبرزها ‏تعزيز المساواة بين الجنسين.‏

يُذكر أن المنتدى الدولي الافتراضي هو الأول من نوعه الذ