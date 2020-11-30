التحالف العربي:مليشيا الحوثي أطلقت صاروخا باليستيا سقط في محافظة صعدة اليمنية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن (التحالف العربي) أن المليشيات الحوثية أطلقت صاروخا باليستيا من محافظة عمران وسقط داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة . وذكر التحالف - في بيان أوردته قناة (العربية) الإخبارية اليوم الاثنين - أن سقوط الصواريخ الباليستية الحوثية عشوائياً على المدنيين والتجمعات السكانية يهدد حياة المدنيين.. مؤكدا "اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير القدرات النوعية للميليشيات " . كان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أكد /الجمعة/ الماضي أن الأعمال العدائية لمليشيات الحوثي تهدد الأمن البحري في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، مشيرا إلى أنه تمكن من اكتشاف وتدمير لغمين بحريين زرعتهما المليشيات في جنوب البحر الأحمر.

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