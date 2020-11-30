الكويت : حالتا وفاة و209 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وفى بيانه الدورى، قال الدكتور عبد الله السند، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة الكويتية، إن البلاد سجلت 209 إصابات جديدة بفيروس كورونا، لتصل بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية فى الكويت إلى 142.635 حالة مؤكدة.

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