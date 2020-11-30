الاتحاد الأوروبى يخصص 9 ملايين يورو لدعم مستشفيات القدس الشرقية

وفى بيان صحفى، قال ممثل الاتحاد الأوروبى سفن كون فون بورجسدورف: "نشهد زيادة مقلقة فى عدد الإصابات بفيروس كورونا فى فلسطين".
وأوضح مسؤول الاتحاد أنه "فى ظل هذه الظروف، من الضرورى أن تستمر مستشفيات القدس الشرقية فى تقديم خدمات صحية متخصصة عالية الجودة للفلسطينيين من كل الأراضى الفلسطينية"، مؤكدًا على أن دعم الاتحاد الأوروبى للمستشفيات فى القدس الشرقية يثبت من جديد التزامه القوى تجاه الشعب والمؤسسات الفلسطينية فى المدينة.
يذكر أن مستشفيات القدس الشرقية تعد مراكز رئيسية للرعاية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية، حيث يتم تحويل المرضى إليها من الضفة الغربية وقطاع غزة، لاسيما الأمراض التى لا تتوفر خدماتها فى القطاعين، مثل الأورام وأمراض الكلى وجراحات القلب.
ويأتى إعلان الاتحاد الأوروبى عن دعمه لمستشفيات القدس الشرقية تزامنًا مع اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى.
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