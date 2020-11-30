عاجل.. العراق : مقتل قائد بالحرس الثورى الإيرانى على حدود سوريا

جدة - نرمين السيد - أكدت مصادر عراقية، مساء اليوم الإثنين، مقتل القائد بالحرس الثورى الإيرانى مسلم شهدان، مع 3 من مرافقيه على الحدود مع سوريا، حسبما أفادت أنباء عاجلة لشبكة "العربية" منذ قليل.





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